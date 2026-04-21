İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
İçeriği Görüntüle
Sivil trafik polisleri, durak harici yolcu indiren, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan ve gereksiz korna çalan sürücülerin araç plakalarını resmi ekiplere bildirdi.
Merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan 60 aracın sürücüsüne 198 bin 739 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA