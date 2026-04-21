Türkiye Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yetkililer özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtti.

Ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava Sıcaklığı Yükseliyor

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Ancak yağışlı hava nedeniyle hissedilen sıcaklıkların yer yer değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta Hava Durumu

Kahramanmaraş’ta 21 Nisan Salı günü hava çok bulutlu olacak.

🌡️ En düşük sıcaklık: 7°C

🌡️ En yüksek sıcaklık: 20°C

Kentte yağış beklenmezken, bulutlu hava gün boyunca etkisini sürdürecek.