Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin damından tabancayla havaya ateş açtıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Ortaokulu'nda görevli bekçi, silah sesi duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 75126 Sokak'taki bir evin damına çıkan şüphelilerin, husumetlilerini korkutmak bahanesiyle havaya ateş açtığını belirledi.

Adreste ve bir araçta arama yapan ekipler, 2 tabanca ve 94 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlının işlemleri sürüyor.