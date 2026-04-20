İstanbul’dan Kutsal Topraklara Kolay Yolculuk

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi Arabistan yetkililerinin iş birliğinde yürütülen “Mekke Yolu” projesi, hac yolculuğunu bu yıl da kolaylaştırdı.

İlk olarak 2023 yılında İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilen uygulama sayesinde hacı adayları, işlemlerini Türkiye’de tamamlayarak yola çıkıyor.

Tüm İşlemler Türkiye’de Tamamlanıyor

Proje kapsamında hacı adayları, İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra kendilerine ayrılan özel alanda Suudi yetkililer tarafından karşılanıyor.

Suudi Arabistan’da yapılması gereken pasaport ve parmak izi işlemleri de burada tamamlanıyor. Böylece hacı adayları, Cidde veya Medine’ye vardıklarında herhangi bir bekleme yaşamadan doğrudan konaklayacakları otellere geçebiliyor.

Hac Yolculuğunda Yeni Dönem

“Mekke Yolu” projesiyle birlikte hacı adayları, uzun bekleme süreleri ve yoğun işlemlerle karşılaşmadan ibadet yolculuklarına daha konforlu bir başlangıç yapıyor.

Uygulamanın her yıl daha fazla hacı adayına kolaylık sağlaması bekleniyor.