Olay, Tatarlı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cennet Temiz’in tek başına yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Cennet Temiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Temiz’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.