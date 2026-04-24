Edinilen bilgilere göre, Çığşar Mahallesi’nde kendisine ait ağaçların bakımını yapmak üzere bölgeye giden Osman Kuru’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Altı gündür sürdürülen çalışmaların ardından Kuru’nun cenazesi, bugün Çığşar Mahallesi Harmankaya mevkiinde bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kuru’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimlere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.