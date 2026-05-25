Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamalarını kapsıyor.

Gözaltına alınan Sarıkaya’nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından biyolojik inceleme ve sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmada Gözaltı Sayısı Arttı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında sanat ve sosyal medya dünyasından isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın yalnızca uyuşturucu ticareti yapanlara değil, kullanımını kolaylaştıran ve kullanan kişilere yönelik de çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Operasyonlar Sürüyor

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni gözaltı kararlarının uygulanmaya devam ettiği öğrenilirken, dosyada gözaltı kararı verilen şüpheli sayısının 26’ya yükseldiği bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.