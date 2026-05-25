Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı Gaziantep’te vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre Gaziantep’te Kurban Bayramı namazı saat 05.47’de kılınacak.
Camilerde Bayram Hazırlığı Tamam
Bayram sabahı kent genelindeki camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların namaz saatinden önce camilere gitmeleri öneriliyor.
Bayram namazının ardından Gaziantepliler dualarla bayramı karşılayacak, ardından kurban ibadetlerini yerine getirecek.