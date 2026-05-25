Kurban Bayramı’na kısa süre kala Adanalılar, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı namaz vakitlerine göre Adana’da Kurban Bayramı namazı saat 05.55’te kılınacak.

Camilerde Bayram Hazırlığı

Bayram sabahı binlerce vatandaşın camilere akın etmesi beklenirken, kent genelindeki camilerde de hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların yoğunluk yaşamamaları için namaz saatinden önce camilerde olmaları tavsiye ediliyor.

Bayram namazının ardından vatandaşlar dualar ederek bayramlaşacak, ardından kurban ibadetlerini yerine getirecek.