Ada Konseyine Damga Vuran Kavga

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma, son bölüme damgasını vurdu. İkili arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek küfürleşme ve fiziksel müdahale girişimine kadar ilerledi.

Yaşanan olaylar sonrası yarışma kuralları gereği konu ada konseyine taşındı ve Seren Ay’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği tartışmaya açıldı.

Oylama Yapıldı, Kararı Acun Ilıcalı Verdi

Ünlüler takımında yapılan oylamada yarışmacılar ikiye bölündü.

Bazı isimler Seren Ay’ın yarışmadan ayrılması yönünde oy kullanırken, bazıları kalması gerektiğini savundu.

Eşitlik çıkması üzerine son söz acil durum konseyinde söylendi. Acun Ilıcalı, Seren Ay ile yüz yüze görüşerek nihai kararı açıkladı.

Diskalifiye Kararı Açıklandı

26 Nisan 2026 tarihli bölümde yapılan acil durum konseyinde, Seren Ay’ın artan agresif tavırları ve fiziksel müdahale girişimi nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

Ilıcalı, kararın gerekçesini şu başlıklarla açıkladı:

Fiziksel şiddet riskinin artması

Yarışmacı güvenliğinin tehlikeye girmesi

Ada düzeninin bozulması

Bu gelişmeyle birlikte Seren Ay’ın Survivor serüveni 16. haftada sona erdi.

Düello İptal Edildi

Diskalifiye kararı, yarışmanın akışını da doğrudan etkiledi. 27 Nisan akşamı yapılması planlanan düello oyunu iptal edilirken, eleme potasında bulunan yarışmacılar için süreç değişti.

Takım Dengeleri Değişiyor

Seren Ay’ın ayrılığı sonrası Kırmızı takımda dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde stratejilerin tamamen değişmesi bekleniyor.