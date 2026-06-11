İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak veya satın almak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve ilgili diğer suçlamalar nedeniyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ünlü İsimler de Soruşturma Kapsamında

Soruşturma dosyasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de yer aldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan da bulunuyor.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma yalnızca uyuşturucu kullanımıyla sınırlı kalmayıp, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı değerlendirilen kişi ve organizasyonlara yönelik iddiaları da kapsıyor. Dosya kapsamında yeni gözaltı ve yakalama işlemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri beklenirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, yargı süreci tamamlanıncaya kadar şüpheliler hakkındaki suçlamaların iddia niteliğinde olduğunu vurguluyor.