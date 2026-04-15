Konserde atılan slogan tartışma yarattı

İstanbul’da sahne alan Lvbel C5’in konserinde, izleyiciler arasında atılan siyasi içerikli sloganlar kısa sürede gündem oldu.

Konser sırasında kalabalıktan yükselen sloganlara sanatçının “Zıplamayan kalmasın İstanbul” şeklinde karşılık vermesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede yayılarak farklı kesimlerden yoğun tepki aldı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Paylaşılan görüntüler sonrası özellikle siyasi çevrelerden eleştiriler geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız.” ifadelerini kullandı.

İbiş’in paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bazı siyasi isimler de bu tepkilere destek verdi.

Menajerlikten açıklama: “Yönlendirme yok”

Tartışmaların büyümesi üzerine sanatçının bağlı bulunduğu menajerlik ajansı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, konser sırasında atılan sloganların tamamen izleyicilerin bireysel davranışı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu ifadeler, konser anındaki bazı seyircilerin bireysel inisiyatifleriyle ortaya çıkmıştır. Sanatçımızın bu söylemlerde herhangi bir yönlendirmesi, teşviki ya da desteği bulunmamaktadır.”

Ajans ayrıca Lvbel C5’in kariyerini yalnızca müzik odaklı sürdürdüğünü ve herhangi bir siyasi tartışmanın parçası olmak istemediğini belirtti.

Sanat ve siyaset tartışması yeniden alevlendi

Yaşanan olay, sanatçıların sahne performansları sırasında siyasi içeriklerle ilişkilendirilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, bu tür durumların sosyal medyada hızla büyüyerek farklı algılara yol açabildiğine dikkat çekerken, sanatçıların sahne üzerindeki reflekslerinin kamuoyunda geniş yankı bulabildiğini vurguluyor.