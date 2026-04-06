Duruşmada Neler Yaşandı?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, maktulün babası Arif Güran, bakanlık avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu. Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada Bahtiyar, olay günü yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

Bahtiyar savunmasında, amca Salim Güran tarafından tehdit edildiğini öne sürerek şunları söyledi:

Narin Güran’ın öldürüldüğünü sonradan öğrendiğini iddia etti

Silah tehdidi altında cesedi taşımak zorunda kaldığını savundu

Cesedi Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü kabul etti

Olayla doğrudan bir ilgisi olmadığını ileri sürdü

Sanık, “Mecbur kaldım, tehdit edildim. Keşke böyle bir şey olmasaydı” diyerek pişmanlık ifade etti.

Baba Arif Güran’dan Sert Tepki

Duruşma sırasında söz alan baba Arif Güran, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek tepki gösterdi. Güran, adalet talebini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu adam 6 kez ifade verdi, hepsi çelişkili.”

“Kızım katledildi, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.”

“Kim suçluysa en ağır şekilde cezalandırılsın.”

Yaşanan gerginlik nedeniyle bazı aile üyeleri güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı.

Savcılık ve Avukatların Talepleri

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları ise şu taleplerde bulundu:

Olay yerinde yeniden keşif yapılması

Kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi

Tanıkların yeniden dinlenmesi

Mahkeme heyeti, bu talepleri oy birliğiyle reddetti.

Yargıtay Kararı Ne Anlama Geliyor?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi daha önce:

Anne, ağabey ve amcaya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarını onadı

Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı ise eksik değerlendirme gerekçesiyle bozdu

Bu karar, Bahtiyar’ın suçunun daha ağır bir kapsamda yeniden ele alınabileceği anlamına geliyor.

Olayın Geçmişi

Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’da kayboldu

8 Eylül 2024’te cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulundu

Aile üyeleri “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı

Kritik Süreç Devam Ediyor

Narin Güran cinayeti davası, Türkiye’de kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında yer alıyor. Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanması, davanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Mahkemenin ilerleyen duruşmalarda vereceği karar, hem adalet arayışı hem de davanın hukuki boyutu açısından belirleyici olacak.