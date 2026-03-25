Edinilen bilgilere göre, işletmede çalışan bir işçi, bager makinesinin kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 15-20 metre yükseklikten düştü. Kabin içerisinde bulunan M.Ö. isimli işçi kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilerek tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre işçide omurilik kırığı şüphesi bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.