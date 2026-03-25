Kipaş Holding Zirvede Yerini Aldı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen “2025 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kipaş Holding dikkat çekti.

Yıldız Ödülü Kipaş’ın Oldu

İTHİB organizasyonunda, 2025 yılı tekstil sektöründe başarılı ihracat performansı sergileyen firmalar ödüllendirildi. Tören, Davut Gül ve Mustafa Gültepe’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda toplam 574 firma ödüllendirilirken, Kipaş Pazarlama sergilediği performansla öne çıktı.

Ödül, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer tarafından İstanbul Valisi Davut Gül’ün elinden alındı.

100’den Fazla Ülkeye İhracat

Kipaş Holding tarafından yapılan açıklamada, grup şirketlerinden Kipaş Pazarlama A.Ş.’nin “Yıldız Ödülü”ne layık görüldüğü belirtilerek, bu başarının şirketin ihracattaki güçlü performansını ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu başarının; sürdürülebilir büyüme anlayışı, güçlü tedarik ve satış ağı ile müşteri odaklı yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Kipaş Holding’in ihracat faaliyetlerini yürüten Kipaş Pazarlama, bugün 100’den fazla ülkeye ulaşarak Türk tekstil kalitesini küresel pazarlara taşıyor. Bu başarı, şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Altı Ana Sektörde Güçlü Yapı

Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Kipaş Holding; tekstil, çimento, kağıt, enerji, eğitim ve tarım olmak üzere 6 ana sektörde faaliyet gösteriyor.

Entegre üretim yapısı ve teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken holding, Türkiye’nin ihracat gücüne önemli katkı sağlıyor.

“Yerli Üretim Güvenli Limandır”

Törende konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yerli üretimin önemini artırdığını belirterek, Türk tekstil sektörünün Avrupa için “güvenli liman” olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Ekonominin Temel Taşlarından Biri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim ve istihdam açısından ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kipaş Holding’in aldığı ödül, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu ve küresel rekabet gücünü simgeleyen önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Kipaş Holding tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının güçlü tedarik zinciri, müşteri odaklı yaklaşım ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Şirket, küresel ölçekte değer üretmeye ve Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.