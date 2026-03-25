Şehrin Kültürel Mirası Kitaplaştırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini, kültürünü ve gastronomi zenginliğini kayıt altına alan iki önemli eseri yayımladı.

“Kahramanmaraş Turizm Rehberi” ve “Kahramanmaraş Coğrafi İşaretli Ürünler” adlı çalışmalar, şehrin kültürel envanterine önemli katkı sundu.

Kahramanmaraş’ı Anlatan Kapsamlı Rehber

356 sayfadan oluşan “Kahramanmaraş Turizm Rehberi”, şehrin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini detaylı şekilde ele alıyor.

Rehberde yer alan “Bunları Yapmadan Dönme” bölümü ise ziyaretçilere özel bir deneyim listesi sunarak şehri daha bilinçli keşfetme imkânı sağlıyor.

Eser, dijital ortamda da erişime açılarak geniş kitlelere ulaştırıldı.

Tescilli Lezzetler Tek Çatı Altında

“Kahramanmaraş Coğrafi İşaretli Ürünler” adlı kitapçık ise kentin gastronomik zenginliğini gözler önüne seriyor.

67 sayfadan oluşan eserde, coğrafi işaret tescilli ürünlerin üretim süreçleri, tarihçeleri ve ayırt edici özellikleri detaylı şekilde anlatılıyor.

31 Ürünle Zengin Bir Gastronomi Yolculuğu

Kitapta Maraş Dondurması, Maraş Çöreği, Elbistan Kelle Peyniri ve Maraş Tarhanası gibi toplam 31 coğrafi işaretli ürün yer alıyor.

Bu yönüyle eser, hem gastronomi meraklıları hem de araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Dijital Erişim İmkânı Sunuluyor

Her iki eser de e-dergi formatında ücretsiz olarak erişime açıldı.

Böylece hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin Kahramanmaraş’ı daha yakından tanıması hedefleniyor.

Turizme Ve Tanıtıma Büyük Katkı

Hazırlanan eserler, yalnızca bir rehber olmanın ötesine geçerek Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini ve hafızasını kayıt altına alan önemli belgeler arasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmasıyla şehrin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.