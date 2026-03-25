Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.F. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 21 Mart 2025'te Hurmalı Mahallesi'ndeki otobüs durağında bekleyen 3 kişiye poşete gizlediği 19,52 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 930 lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

H.F. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.