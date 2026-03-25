Yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte APP plaka ve araç içi görüntü-ses sistemlerine yönelik cezalar sürücülerin gündeminde üst sıralara yerleşti.

Yüksek ceza tutarları sonrası yaşanan tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

“İçişleri Bakanlığımıza Gerekli Talimatları Verdik”

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamaların dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik."

APP Plaka Cezaları Ne Kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte APP plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar getirildi.

İlk tespitte 140 bin TL para cezası

Tekrarında 280 bin TL ceza

Araç için trafikten men uygulaması

uygulaması Ayrıca resmi belgede sahtecilik suçlaması

Yetkililer, standart dışı ve sahte plaka kullanımının trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

APP Plaka Neden Yasaklandı?

APP plakalar, estetik görünüm nedeniyle tercih edilse de standart dışı yazı tipi ve ölçüler nedeniyle resmi plaka düzenine aykırı kabul ediliyor.

Bu durum hem güvenlik hem de denetim açısından sorun oluşturduğu için cezai yaptırımlar artırıldı.

APP Plaka Nasıl Değiştirilir?

APP plaka kullanan sürücülerin cezai yaptırımla karşılaşmamak için resmi plaka değişim sürecini başlatmaları gerekiyor.

Süreç şu şekilde ilerliyor:

Trafik tescil birimlerine başvuru yapılır

Plaka kayıp işlemi başlatılır

Noter üzerinden plaka basım işlemi gerçekleştirilir

Yetkili plaka basım atölyesinden yeni plaka alınır

Vatandaş Mağduriyeti Vurgusu Öne Çıktı

Erdoğan’ın açıklaması sonrası gözler İçişleri Bakanlığı’nın uygulamayı nasıl şekillendireceğine çevrildi.

Yeni dönemde denetimlerin süreceği ancak vatandaşların mağdur edilmemesi için daha dikkatli bir yol izleneceği ifade ediliyor.