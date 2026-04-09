Soruşturma Başsavcılık Tarafından Yürütülüyor

Operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Ünlü İsimler Listede

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında:

  • Burak Deniz
  • Mert Demir
  • Emre Öztürk
  • Norm Ender
  • Enes Güler

yer aldı.

102 Gündür Tutuklu Olan Murat Övüç Hakkında Karar Verildi
11 Kişi Gözaltında

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Firari Şüpheliler Aranıyor

Soruşturma kapsamında:

  • 2 şüphelinin firari olduğu
  • 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu

tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Yetkililer, dosyanın genişleyebileceğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.