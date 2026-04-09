Soruşturma Başsavcılık Tarafından Yürütülüyor
Operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Ünlü İsimler Listede
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında:
- Burak Deniz
- Mert Demir
- Emre Öztürk
- Norm Ender
- Enes Güler
yer aldı.
11 Kişi Gözaltında
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Firari Şüpheliler Aranıyor
Soruşturma kapsamında:
- 2 şüphelinin firari olduğu
- 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu
tespit edildi.
Güvenlik güçlerinin firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Derinleşiyor
Yetkililer, dosyanın genişleyebileceğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.