KORKUTAN PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU
Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gündeme oturdu.
“Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanan Beğen’in paylaşımı, takipçileri arasında büyük endişeye neden oldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beğen, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI
Beğen’in sağlık durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamada, ünlü ismin hastanede tedavisinin sürdüğü ve genel durumunun kontrol altına alındığı ifade edildi.
Uzman doktorlar tarafından yakından takip edilen sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtilirken, kamuoyunda yer alan yanlış bilgilere itibar edilmemesi istendi.