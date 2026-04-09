“Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri”ne ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka basım ve denetim süreçlerinde yeni dönem başladı.

Yeni düzenleme ile özellikle hatalı basılan plakalar konusunda önemli kolaylıklar getirildi.

Standart Dışı Plakalara Ücretsiz Yenileme

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:

Plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından

Standartlara aykırı şekilde basıldığı tespit edilen plakalar

trafik ekipleri tarafından belirlenmesi halinde ücretsiz olarak yenilenecek.

Bu süreçte vatandaşlardan yeniden plaka basım talep belgesi istenmeyecek.

Vatandaş Mağduriyeti Giderilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte hatalı üretimden kaynaklanan sorunların bedeli vatandaşa yansıtılmayacak.

Yetkili kuruluşlar, standart dışı plakaları hiçbir ücret talep etmeden değiştirmekle yükümlü olacak.

Fotoğraf Kayıt Zorunluluğu Geldi

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise plaka basım sürecine ilişkin oldu.

Artık:

Plaka basımı

Dağıtım süreci

Basım sonrası işlemler

fotoğraf kayıtlarıyla belgelenecek.

Bu uygulama ile denetimlerin daha şeffaf ve izlenebilir olması amaçlanıyor.

Yeni Kalıplar İçin Geçiş Süresi

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle birlikte, plaka basımında kullanılacak kalıplar için de yeni bir takvim belirlendi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından dağıtılacak yeni kalıplar için son tarih 1 Ocak 2027 olarak açıklandı.

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

Uzmanlar, araç sahiplerinin plakalarını kontrol etmeleri ve şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere başvurmaları gerektiğini vurguluyor.