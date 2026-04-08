ABD–İran Ateşkesi: Kritik 2 Haftalık Süre Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile karşılıklı olarak 2 haftalık ateşkes sağlandığını duyurdu. Bu sürecin, kalıcı bir anlaşmanın zeminini hazırlaması hedefleniyor.

Ateşkesin en önemli şartlarından biri ise Hürmüz Boğazı’nın tamamen açık tutulması. Washington yönetimi, bu koridorun küresel enerji ve ticaret için kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Trump, süreci “tam ve eksiksiz bir zafer” olarak tanımlarken, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin denetimlerin de anlaşmanın temel maddeleri arasında olduğunu açıkladı.

Netanyahu’dan Kritik Açıklama: “Lübnan Bu Ateşkese Dahil Değil”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin ateşkes girişimine destek verdiklerini ancak bu anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını net bir şekilde dile getirdi.

Netanyahu, İran’ın yalnızca nükleer faaliyetleriyle değil, aynı zamanda bölgedeki füze tehdidiyle de sınırlandırılması gerektiğini savundu. ABD’nin askeri operasyonları geçici olarak durdurma kararını desteklediklerini belirten Netanyahu, İsrail’in güvenlik önceliklerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Sahada Gerilim Sürüyor: Lübnan’da Saldırılar Devam Ediyor

Ateşkes açıklamalarına rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Sur ve çevresinde düzenlenen hava ve topçu saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık noktaları ve sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi. Bölgedeki bombardımanın sürmesi, ateşkesin kapsamına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

Arabuluculuk Pakistan’dan Geldi

Ateşkes sürecinin perde arkasında Şahbaz Şerif liderliğindeki diplomatik girişimler yer aldı. Pakistan’ın önerdiği plan, hem saldırıların durdurulmasını hem de deniz trafiğinin güvenliğini içeriyor.

Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakere için “uygulanabilir” olduğunu belirterek, uzun vadeli barışa hiç olmadığı kadar yakın olunduğunu savundu.

“Orta Doğu’nun Altın Çağı Başlayabilir”

Trump, ateşkes sonrası yaptığı açıklamada süreci sadece bir askeri duraklama değil, ekonomik ve siyasi dönüşüm fırsatı olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı, bölgenin yeniden inşa sürecine girebileceğini ve bunun “Orta Doğu’nun altın çağı”nın başlangıcı olabileceğini ifade etti.

Ateşkes mi, Geçici Sessizlik mi?

Her ne kadar diplomatik açıklamalar umut verse de sahadaki gelişmeler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle Lübnan’ın kapsam dışında bırakılması, ateşkesin bölgesel değil sınırlı bir mutabakat olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki 2 hafta, yalnızca İran ile ABD arasındaki gerilimin değil, tüm Orta Doğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillenmesi açısından kritik olacak.