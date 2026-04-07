Olay, 7 Nisan 2026 Salı günü saat 17:42 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi Bacakgölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sahada "füze benzeri bir cisim" gördüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Geniş Çaplı Güvenlik Önlemi Alındı

İhbarın ardından olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, Olası bir tehlikeye karşı bölgede geniş çaplı çevre emniyeti alınırken, sivillerin alana yaklaşması engellendi.

Uzman Ekipler İnceleme Başlattı

Olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cismin niteliği ve menşei üzerine detaylı teknik çalışma başlattı.

Cismin, daha önce bilinmeyen bir tarihte, bilinmeyen bir hava sahasında imha edilen bir füze düzeneğine ait parça olduğu tahmin ediliyor.

Havanın kararması nedeniyle teknik çalışmaların bir kısmına ara verilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor. Detaylı incelemelerin havanın aydınlanmasına müteakip kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.