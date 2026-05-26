Olay, gece saat 00.00 sıralarında Dulkadiroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü.

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında M.A.Ö. isimli şahıs, yanında bulunan bıçakla M.D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklama olayının ardından kaçan şüphelinin daha sonra emniyet birimlerine teslim olduğu bildirildi. Polis ekipleri olayın çıkış nedeni ve yaşanan sürece ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mahalle sakinleri gece yarısı yaşanan olay nedeniyle büyük panik yaşarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.