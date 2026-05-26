Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde sürdürdüğü hazırlık çalışmalarına mezarlıklarda da yoğun şekilde devam ediyor. Vatandaşların bayram boyunca kabristan ziyaretlerini huzurlu, temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehir genelindeki mezarlık alanlarında kapsamlı bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Mezarlıklarda Kapsamlı Temizlik Çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların önemli noktalarından biri olan Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda ekipler, bayram öncesi yoğun mesai harcıyor. Mezarlık alanının genel temizliği titizlikle yapılırken, çevre düzenlemeleriyle alanın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında mezarlık içerisindeki yollar süpürülüyor, yürüyüş güzergâhları detaylı şekilde temizleniyor ve çevrede oluşan yabani otlar ekipler tarafından kaldırılıyor. Ayrıca vatandaşların ortak kullanımına açık alanlarda da hijyen uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ekipler hem evsel hem de ambalaj atıklarını toplayarak çevre temizliğini sağlıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bayram süresince yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlar için daha temiz, düzenli ve huzurlu bir atmosfer oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmalar Bayram Boyunca Sürecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarının yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağı, Kurban Bayramı boyunca da aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilirken, saha ekiplerinin bayram süresince aktif olarak görev başında olacağı vurgulandı.