AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç’in de yer aldığı ziyarette Başkan Görgel, alanda incelemelerde bulunarak hem üreticilerle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Görgel, kurbanlık satışlarının durumu, vatandaşların talepleri ve pazardaki son hazırlıklara ilişkin bilgiler aldı.

Besiciler ve Vatandaşlarla Yakından İlgilendi

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı Canlı Hayvan Borsası’nda esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Görgel, hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Kurbanlık satış alanlarını gezen Başkan Görgel, üreticilerin taleplerini dinlerken vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Büyükşehir Belediyesinin bayram süresince vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüğünü belirten Başkan Görgel, alandaki temizlik, ilaçlama ve ulaşım hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

74 Satış Noktası Hazırlandı

Başkan Görgel, bu yıl Kurban Bayramı için 37 büyükbaş ve 37 küçükbaş hayvan satış noktası oluşturulduğunu ifade etti.

Satış alanlarının kiralama işlemleri için çevrim içi başvuruların mayıs ayı başında alınmaya başlandığını belirten Görgel, hazırlıkların planlı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Komşu İllerden de Üreticiler Geldi

Kahramanmaraş’ın farklı ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelen üreticilerin de pazarlarda satış yaptığını belirten Görgel, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hijyen Önlemleri Artırıldı

Hayvan pazarlarında hijyen ve sağlık önlemlerinin de üst seviyede tutulduğunu vurgulayan Görgel, temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bayram öncesi yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.