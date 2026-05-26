Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kahramanmaraş’ta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu olurken, Meteoroloji’nin son tahminleri sevindiren tabloyu ortaya koydu.

Meteorolojik verilere göre 27 Mayıs Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde daha serin seyredecek hava, gün içerisinde sıcaklığın yükselmesiyle birlikte yaz havasını hissettirecek.

Kahramanmaraş’ta Sıcaklık 30 Dereceyi Görecek

Tahminlere göre kentte en düşük sıcaklık 16 derece, en yüksek sıcaklık ise 30 derece olacak. Yağış ihtimalinin düşük olması ise bayram ziyaretleri ve açık hava planları yapacak vatandaşlar için avantaj sağlayacak.

Bayram Ziyaretleri İçin Uygun Hava

Kurban kesimi, aile ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri için dışarı çıkacak vatandaşları genel olarak elverişli bir hava karşılayacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde artacak sıcaklık nedeniyle güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılarla çocukların sıcak havaya karşı korunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Türkiye Genelinde Bazı Bölgelerde Yağış Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre Türkiye genelinde bayramın ilk gününde birçok bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Ancak İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz’in bazı noktalarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş ise yağışlı iller arasında yer almazken, bayramın ilk gününü sıcak ve sakin bir havayla geçirecek iller arasında bulunuyor.