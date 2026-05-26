Olay, dün Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14024. Sokak üzerinde bulunan İstinye Park Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 9’uncu katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi M.H.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden beton zemine düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin bir süre kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesinin gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldığı öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.