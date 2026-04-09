TBMM’de İlk 6 Madde Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Yeni düzenleme, doğum izni başta olmak üzere sosyal yardım ve aile destek mekanizmalarında önemli değişiklikler içeriyor.

Doğum İzni Süresi Uzatıldı

Yapılan değişiklikle birlikte:

Doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı

Doğum öncesi 8 hafta ile birlikte toplam analık izni 24 hafta oldu

Kadın memurların, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyerek isteği halinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre bir hafta artırılacak.

Çalışmaya Devam Etme İmkanı

Yeni düzenlemeye göre kadın memurlar:

Doğuma 8 hafta kalana kadar çalışabilecek

İstekleri halinde doğum öncesi iznin 2 haftasına kadarını kullanmayarak doğum sonrasına ekleyebilecek

Koruyucu Ailelere Yeni Haklar

Devlet memurlarını koruyucu aile olmaya teşvik eden önemli bir adım da düzenlemede yer aldı.

Buna göre:

Koruyucu aile olan memurlara 10 gün izin verilecek

verilecek Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak

Sosyal Yardım Sisteminde Değişiklik

Sosyal ve ekonomik destek mekanizması da yeniden düzenlendi.

Yeni sisteme göre:

Destek ödemeleri en yüksek devlet memuru maaşı ile sınırlandırılacak

Destekler yaş ve eğitim durumuna göre belirlenecek

Süreli destekler 2 yıla kadar verilebilecek

verilebilecek Tek seferlik destekler yılda en fazla 2 kez yapılabilecek

Çocuklar İçin Aile Odaklı Model

Düzenleme ile çocukların kurum bakımına alınmadan:

Aile veya yakın çevresinde büyümesi

Sosyal ve ekonomik destekle korunması

hedefleniyor.

Destekler, kural olarak çocuğun 18 yaşına kadar devam edecek. Eğitimine devam eden gençler ise 25 yaşına kadar bu destekten yararlanabilecek.

Usulsüz Yardımlara Sıkı Denetim

Yeni düzenleme kapsamında:

Gerçeğe aykırı belgeyle alınan yardımlar faiziyle geri tahsil edilecek

Usulsüzlük yapanlar hakkında ceza süreci başlatılacak

Gelir Vergisi ve Bağış Düzenlemesi

Ayrıca yapılan değişiklikle:

Darülaceze’ye yapılan bağışlar gelir vergisi istisnası kapsamına alındı

Görüşmelere Ara Verildi

Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine oturum saat 14.00’e ertelendi.