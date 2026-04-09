TBMM’de İlk 6 Madde Kabul Edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.
Yeni düzenleme, doğum izni başta olmak üzere sosyal yardım ve aile destek mekanizmalarında önemli değişiklikler içeriyor.
Doğum İzni Süresi Uzatıldı
Yapılan değişiklikle birlikte:
- Doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı
- Doğum öncesi 8 hafta ile birlikte toplam analık izni 24 hafta oldu
Kadın memurların, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyerek isteği halinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre bir hafta artırılacak.
Çalışmaya Devam Etme İmkanı
Yeni düzenlemeye göre kadın memurlar:
- Doğuma 8 hafta kalana kadar çalışabilecek
- İstekleri halinde doğum öncesi iznin 2 haftasına kadarını kullanmayarak doğum sonrasına ekleyebilecek
Koruyucu Ailelere Yeni Haklar
Devlet memurlarını koruyucu aile olmaya teşvik eden önemli bir adım da düzenlemede yer aldı.
Buna göre:
- Koruyucu aile olan memurlara 10 gün izin verilecek
- Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Sosyal Yardım Sisteminde Değişiklik
Sosyal ve ekonomik destek mekanizması da yeniden düzenlendi.
Yeni sisteme göre:
- Destek ödemeleri en yüksek devlet memuru maaşı ile sınırlandırılacak
- Destekler yaş ve eğitim durumuna göre belirlenecek
- Süreli destekler 2 yıla kadar verilebilecek
- Tek seferlik destekler yılda en fazla 2 kez yapılabilecek
Çocuklar İçin Aile Odaklı Model
Düzenleme ile çocukların kurum bakımına alınmadan:
- Aile veya yakın çevresinde büyümesi
- Sosyal ve ekonomik destekle korunması
hedefleniyor.
Destekler, kural olarak çocuğun 18 yaşına kadar devam edecek. Eğitimine devam eden gençler ise 25 yaşına kadar bu destekten yararlanabilecek.
Usulsüz Yardımlara Sıkı Denetim
Yeni düzenleme kapsamında:
- Gerçeğe aykırı belgeyle alınan yardımlar faiziyle geri tahsil edilecek
- Usulsüzlük yapanlar hakkında ceza süreci başlatılacak
Gelir Vergisi ve Bağış Düzenlemesi
Ayrıca yapılan değişiklikle:
- Darülaceze’ye yapılan bağışlar gelir vergisi istisnası kapsamına alındı
Görüşmelere Ara Verildi
Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine oturum saat 14.00’e ertelendi.