Bekçilerin Haftalık Çalışma Süresi Artırılabilecek

Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak;

  • Personel yetersizliği
  • Görev yoğunluğu
  • Asayiş ihtiyacının artması

gibi durumlarda, vali onayıyla çalışma süresi 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışılan süreler ise ilerleyen dönemlerde personele istirahat süresi olarak geri verilecek.

Çalışma Saatleri Gece Ağırlıklı Olacak

Bekçilerin günlük mesaisi, genel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak. Ancak;

  • Olağanüstü hal
  • Terör olayları
  • Doğal afetler
  • Salgın hastalıklar

gibi durumlarda, Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapabilecekler.

Devriye Kuralları ve Görev Düzeni

Yeni yönetmelik, devriye görevlerine de standartlar getirdi:

Petrol Fiyatlarında Şok Düşüş! ABD-İran Ateşkesi Piyasaları Sarstı
Petrol Fiyatlarında Şok Düşüş! ABD-İran Ateşkesi Piyasaları Sarstı
İçeriği Görüntüle
  • Devriyeler en az iki kişiden oluşacak
  • Kıdemli bekçi, amir olarak sağ tarafta yer alacak
  • Görev sırasında silahlar yalnızca tehlike anında kullanılacak
  • Suçun önlenmesi için zaman zaman düdük çalınacak
  • Araçlı devriyeler, genel kolluk gözetiminde yapılacak

Bekçilerin Yetkileri Netleştirildi

Düzenleme, bekçilerin yetki sınırlarını da açık şekilde belirledi:

  • Şüpheli durumlarda kişilere dıştan el ile yoklama yapılabilecek
  • Araçların yalnızca dışarıdan görülebilen kısımları kontrol edilebilecek
  • Bekçiler, üst araması ve detaylı araç araması yapamayacak

Bu değişiklikle birlikte hem kamu güvenliğinin artırılması hem de vatandaş haklarının korunması hedefleniyor.