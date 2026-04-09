Bekçilerin Haftalık Çalışma Süresi Artırılabilecek
Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak;
- Personel yetersizliği
- Görev yoğunluğu
- Asayiş ihtiyacının artması
gibi durumlarda, vali onayıyla çalışma süresi 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışılan süreler ise ilerleyen dönemlerde personele istirahat süresi olarak geri verilecek.
Çalışma Saatleri Gece Ağırlıklı Olacak
Bekçilerin günlük mesaisi, genel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak. Ancak;
- Olağanüstü hal
- Terör olayları
- Doğal afetler
- Salgın hastalıklar
gibi durumlarda, Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapabilecekler.
Devriye Kuralları ve Görev Düzeni
Yeni yönetmelik, devriye görevlerine de standartlar getirdi:
- Devriyeler en az iki kişiden oluşacak
- Kıdemli bekçi, amir olarak sağ tarafta yer alacak
- Görev sırasında silahlar yalnızca tehlike anında kullanılacak
- Suçun önlenmesi için zaman zaman düdük çalınacak
- Araçlı devriyeler, genel kolluk gözetiminde yapılacak
Bekçilerin Yetkileri Netleştirildi
Düzenleme, bekçilerin yetki sınırlarını da açık şekilde belirledi:
- Şüpheli durumlarda kişilere dıştan el ile yoklama yapılabilecek
- Araçların yalnızca dışarıdan görülebilen kısımları kontrol edilebilecek
- Bekçiler, üst araması ve detaylı araç araması yapamayacak
Bu değişiklikle birlikte hem kamu güvenliğinin artırılması hem de vatandaş haklarının korunması hedefleniyor.