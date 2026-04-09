Bekçilerin Haftalık Çalışma Süresi Artırılabilecek

Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak;

Personel yetersizliği

Görev yoğunluğu

Asayiş ihtiyacının artması

gibi durumlarda, vali onayıyla çalışma süresi 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışılan süreler ise ilerleyen dönemlerde personele istirahat süresi olarak geri verilecek.

Çalışma Saatleri Gece Ağırlıklı Olacak

Bekçilerin günlük mesaisi, genel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak. Ancak;

Olağanüstü hal

Terör olayları

Doğal afetler

Salgın hastalıklar

gibi durumlarda, Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapabilecekler.

Devriye Kuralları ve Görev Düzeni

Yeni yönetmelik, devriye görevlerine de standartlar getirdi:

Devriyeler en az iki kişiden oluşacak

Kıdemli bekçi, amir olarak sağ tarafta yer alacak

Görev sırasında silahlar yalnızca tehlike anında kullanılacak

Suçun önlenmesi için zaman zaman düdük çalınacak

Araçlı devriyeler, genel kolluk gözetiminde yapılacak

Bekçilerin Yetkileri Netleştirildi

Düzenleme, bekçilerin yetki sınırlarını da açık şekilde belirledi:

Şüpheli durumlarda kişilere dıştan el ile yoklama yapılabilecek

yapılabilecek Araçların yalnızca dışarıdan görülebilen kısımları kontrol edilebilecek

Bekçiler, üst araması ve detaylı araç araması yapamayacak

Bu değişiklikle birlikte hem kamu güvenliğinin artırılması hem de vatandaş haklarının korunması hedefleniyor.