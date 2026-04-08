Motorine 15 TL, Benzine 1,65 TL İndirim Beklentisi

Yapılan hesaplamalara göre:

Motorin (mazot) fiyatlarında yaklaşık 15,00 TL

fiyatlarında yaklaşık Benzin fiyatlarında ise yaklaşık 1,65 TL

indirim öngörülüyor.

Söz konusu indirimlerin, özellikle son dönemde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik dikkate alınarak hesaplandığı ifade ediliyor.

Hesaplama Nasıl Yapıldı?

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, fiyat tahminlerinin:

Uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarının

Son günlerdeki ortalama değerlerinin

Döviz kuru etkisinin

birlikte ele alınarak oluşturulduğu belirtildi.

Resmi Açıklama Değil, Beklenti

Paylaşılan bu indirim oranlarının resmi bir açıklama olmadığı, tamamen piyasa verilerine dayalı tahmin niteliği taşıdığı vurgulandı. Nihai fiyatların, dağıtım şirketleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyurularla netleşeceği ifade ediliyor.

Araç Sahipleri Takipte

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde, özellikle motorin fiyatlarında yaşanacak büyük düşüşün taşımacılık maliyetlerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu durumun, dolaylı olarak birçok sektörde fiyatlara yansıması öngörülüyor.