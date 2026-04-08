Ateşkes Kararı Piyasaları Coşturdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıklaması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması, yatırımcıların yönünü hızla değiştirdi.

İran tarafı da müzakere sürecinin 15 günlük ateşkes süresi içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Kritik Detay: Hürmüz Boğazı Açık Kalacak

Ateşkesin en kritik maddelerinden biri, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, boğazdan geçişlerin ateşkes süresince güvenli şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Bu gelişme, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri ciddi ölçüde azalttı.

Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş

Ateşkes haberleri enerji piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi.

Brent petrol yüzde 10,5 düşüşle 92,2 dolar

WTI ham petrol yüzde 11,6 gerileyerek 89,9 dolar

Petrol fiyatlarındaki bu hızlı geri çekilme, küresel enflasyon baskısının da azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Borsalarında Güçlü Yükseliş

Ateşkes haberi sonrası ABD vadeli endekslerinde dikkat çeken bir ralli başladı:

Nasdaq 100: +%3,2

S&P 500: +%2,5

Dow Jones: +%2,3

Piyasalarda “risk alma” eğiliminin yeniden güç kazandığı görülüyor.

Avrupa ve Asya’da Ralli Dalga Dalga Yayılıyor

Ateşkesin etkisi sadece ABD ile sınırlı kalmadı.

Avrupa:

Stoxx Europe 50: +%5,6

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve risk iştahındaki artış Avrupa piyasalarını yukarı taşıdı.

Asya:

Nikkei 225: +%5,4

Kospi: +%7,6

Hang Seng: +%3,5

Şanghay Endeksi: +%2

Özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerinde ateşkes büyük rahatlama yarattı.

Altın ve Tahvil Cephesinde Hareketlilik

Küresel enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle birlikte ons altın yüzde 1,8 artışla 4.791 dolara yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan düşerek yüzde 4,25 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de zayıflama eğilimini sürdürdü.

Türkiye Piyasalarında Karışık Seyir

Borsa İstanbul, küresel iyimserliğe rağmen günü düşüşle tamamladı.

BIST 100: -%1,45 → 12.921 puan

VİOP BIST 30 kontratı: +%1,3

Dolar/TL ise sınırlı düşüşle 44,58 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar Neyi Fiyatlıyor?

Analistlere göre piyasalar sadece ateşkesi değil, kalıcı barış ihtimalini satın alıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelebileceği beklentisi güçleniyor.

Ateşkes Rallisi Kalıcı Olacak mı?

Her ne kadar piyasalar güçlü tepki vermiş olsa da, gözler şimdi ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinde.

Önümüzdeki 15 gün, hem Orta Doğu’daki jeopolitik dengeler hem de küresel piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.