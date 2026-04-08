Petrol Fiyatlarına “Ateşkes” Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıklaması, petrol piyasalarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 109,27 dolardan kapattı. Yeni işlem gününde ise fiyatlar yüzde 13,1 gerileyerek 94,98 dolara düştü. Böylece Brent petrol yeniden 100 doların altına inmiş oldu.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 96,67 dolar seviyesinde işlem gördü.

Kritik Şart: Hürmüz Boğazı Açılıyor

Fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açık tutulmasına yönelik anlaşma oldu. Küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği bu kritik hat üzerindeki risklerin azalması, piyasaları rahatlattı.

Trump, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakere için güçlü bir temel oluşturduğunu açıkladı.

İran’dan İlk Mesaj: “Saldırı Durursa Biz de Dururuz”

İran cephesi de ateşkese temkinli destek verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıların durması halinde karşılık vermeyeceklerini belirtti.

Ayrıca İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca sağlanabileceği ifade edildi.

Savaşın Gölgesinden Piyasa Tepkisine

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat’ta başlayan süreçte petrol fiyatları uzun süre 100 doların üzerinde seyretmişti. Artan jeopolitik riskler fiyatları yukarı taşırken, ateşkes kararı bu trendi tersine çevirdi.

Uzmanlara göre piyasalar, sadece ateşkese değil, kalıcı bir anlaşma ihtimaline de hızlı tepki veriyor.

Teknik Seviyeler Ne Diyor?

Analistler, Brent petrolde 96,54 dolar seviyesinin direnç, 93,38 doların ise destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor. Fiyatların bu bantta hareket etmesi bekleniyor.

Avrupa Gaz Piyasasında da Sert Düşüş

Ateşkesin etkisi yalnızca petrolle sınırlı kalmadı. Avrupa’da doğal gaz fiyatları da hızlı şekilde geriledi. Gaz fiyatları, dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 düşüşle güne başladı.

Barış Umudu Piyasaları Rahatlattı

Enerji piyasalarında yaşanan bu sert geri çekilme, jeopolitik risklerin azalmasının fiyatlara ne kadar hızlı yansıdığını bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki süreçte ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, petrol ve gaz fiyatlarının yönünü belirleyecek en kritik faktör olacak.