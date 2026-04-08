Ateşkes Açıklaması Altını Zirveye Taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile geçici ateşkesi duyurması altın piyasasında güçlü bir yükselişi tetikledi. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması şartıyla sağlanan anlaşma, jeopolitik riskleri kısmen azaltırken yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tuttu.

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 3’ün üzerinde artarak 4.850 doların üzerine çıktı ve son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye’de Altın Fiyatları (Güncel)

Küresel yükseliş, iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Türkiye’de altın fiyatları şu seviyelerde:

Gram altın: 6.887 TL

6.887 TL Çeyrek altın: 11.418 TL

11.418 TL Yarım altın: 22.832 TL

22.832 TL Tam altın: 45.669 TL

45.669 TL 14 ayar altın: 3.785 TL

3.785 TL 22 ayar bilezik (gram): 6.294 TL

Altın Neden Yükseliyor?

Ateşkese rağmen altındaki yükselişin arkasında birkaç kritik neden bulunuyor:

Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi

Doların değer kaybetmesi

Merkez bankalarının gevşeme beklentileri

Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması

Uzmanlara göre yatırımcılar, ateşkesi kalıcı bir çözümden ziyade geçici bir rahatlama olarak fiyatlıyor.

Altında Yeni Rekor Gelir mi?

Ons altının 4.850 dolar seviyesini aşması, yeni rekorların kapısını araladı. Ancak piyasaların yönü, ateşkesin kalıcı olup olmayacağına bağlı olacak.

Kısa vadede altın için en büyük soru şu:

Bu yükseliş kalıcı mı, yoksa yeni bir dalgalanmanın başlangıcı mı?