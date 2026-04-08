“Toplumun Yüzde 81’i Cezaları Yetersiz Buluyor”

Bakan Gürlek, kamuoyunda çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu yönünde güçlü bir algı bulunduğunu belirterek, “Toplumun yüzde 81’i bu cezaları yetersiz görüyor. Ben de aynı kanaatteyim” dedi.

“Suça sürüklenen çocuk” kavramının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, bu alanda köklü değişim sinyali verdi.

12. Yargı Paketi İçin Çalışmalar Sürüyor

Adalet Bakanlığı’nın 12. Yargı Paketi üzerinde yoğun şekilde çalıştığını açıklayan Gürlek, hazırlanacak düzenlemelerde sahadan gelen verilerin belirleyici olacağını söyledi.

TBMM’de yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Gürlek, hazırlanacak raporların yasa sürecine yön vereceğini belirtti.

“Cezasızlık Algısı Toplumu Rahatsız Ediyor”

Mevcut sistemde “cezasızlık algısının” ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Gürlek, bu durumun toplumda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.

Bu kapsamda:

Cezaların yeniden değerlendirilmesi

Caydırıcılığın artırılması

Yasal düzenlemelerin güncellenmesi

gibi adımların gündemde olduğu belirtildi.

Önleyici Mekanizmalar Vurgusu

Gürlek, çocukların suça sürüklenmeden önce hangi koşullarda bu ortama itildiğinin de analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada:

Aile yapısı

Eğitim süreci

Sosyal çevre

gibi faktörlerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Üç Bakanlık Ortak Çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışmaları olduğunu aktaran Gürlek, "Adalet Bakanlığı suç işlendikten sonra göreve başlıyor. Burada çocuğu bu suç ortamına iten faktörlerin masaya yatırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mağdur Aileler de Gündemde

Gürlek, sadece suça sürüklenen çocukların değil, suçtan etkilenen mağdur ailelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

İstanbul’da mağdur ailelerle yapılan görüşmelerin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Bakan, dengeli bir suç politikası oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yeni Düzenleme Sinyali

Bakan Gürlek, yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, gerekirse hakim ve savcılarla istişare toplantıları yapılacağını açıkladı.

Ayrıca:

Hakim ve savcıların takdir yetkilerinin gözden geçirilmesi

Önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılması

gibi başlıkların da değerlendirildiği ifade edildi.

Gürlek "Hakim savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa kanun değişikliği. Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada üç bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum." dedi.

Gözler Yeni Yasada

Suça sürüklenen çocuklar konusunda hazırlanacak yeni düzenlemelerin, hem toplum güvenliği hem de çocukların korunması açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.