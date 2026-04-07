Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Süreç Devam Ediyor

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alım hakkı tanınmasına yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş durumda. Ancak teklif şu an için sadece taslak aşamasında bulunuyor. Henüz yürürlüğe girmedi bu nedenle uygulamanın başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak şu an süreç kanun teklifi aşamasında.

Herkesi Kapsamayabilir

Teklifin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kapsamının sınırlı olması. Mevcut değerlendirmelere göre düzenleme:

Tüm emeklileri kapsamıyor

SSK (işçi) ve Emekli Sandığı (memur) emeklileri ise genel kapsam dışında bırakılacak.

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında emekli olanlar

Esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunan emekliler

ÖTV'siz Araç Başvuru Şartları Neler?

Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.

Bir defaya mahsus (sadece bir kez) hak tanınıyor.

Alınan araç binek otomobil olacak (ticari araçlar hariç).

ÖTV'siz alınan araç, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya herhangi bir tasarrufta bulunulamayacak. Erken satış durumunda, ödenmeyen ÖTV + gecikme faizi geri alınacak.

2026 ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar için belirlenen üst sınır:

💰 2 milyon 873 bin 900 TL

Bu limitin altında kalan ve yerlilik oranı en az %40 olan araçlar muafiyet kapsamında değerlendiriliyor.

Hangi Araçlar Listede Olacak?

Yasanın çıkması halinde, piyasada yer alan bazı modellerin kapsamda olması bekleniyor. Öne çıkan araçlar:

TOGG: T10X, T10F

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross

Renault: Clio, Megane, Duster

Toyota: Corolla, C-HR

Hyundai: i20, Bayon

Dacia: Sandero Stepway

Ancak bu liste kesinleşmiş değil, sadece mevcut piyasa verilerine göre yapılan öngörülerden oluşuyor.

10 Yıl Satış Kısıtı Devam Ediyor

ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar için mevcut uygulamada önemli bir şart bulunuyor:

Araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor

Bu kuralın yeni düzenlemede de korunması bekleniyor.

Gözler Meclis’te

Emekliler için büyük beklenti oluşturan düzenlemede nihai karar için gözler TBMM’de. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve kapsamının nasıl şekilleneceği önümüzdeki süreçte netleşecek.