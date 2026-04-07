Galatasaray – Fenerbahçe Derbisi İçin Tarih Belli Oldu

Türkiye’nin en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre dev mücadele 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma, İstanbul’daki Rams Park’ta gerçekleşecek.

Maç Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar da netleşti:

⏰ Saat: 20.00

20.00 📺 Yayın: beIN Sports 1

Akşam saatinde oynanacak derbi, milyonları ekran başına kilitleyecek.

Şampiyonluk Yarışında Kritik Viraj

Süper Lig’de 27 hafta sonunda Galatasaray 64 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 60 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu tablo, derbinin sadece prestij değil, doğrudan şampiyonluk yarışını belirleyecek bir mücadele olduğunu ortaya koyuyor.

Teknik Direktörlerin Büyük Sınavı

Derbi sadece futbolcular için değil, teknik direktörler için de büyük bir test olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’un oyun kontrolü

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun baskı planı

maçın kaderini belirleyebilir.