Soruşturma Sonrası Gözler Seçime Çevrildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen soruşturma süreci sonrası belediye yönetiminde önemli bir değişim yaşandı.
CHP’li eski Başkan Mustafa Bozbey, “usulsüzlük”, “rüşvet” ve “örgüt kurma” suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.
Bu süreçte belediye yönetimi geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’a devredildi.
Seçim 3. Turda Sonuçlandı
Belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.
- İlk turda AK Parti adayı Şahin Biba 61 oy aldı
- Ancak gerekli 3’te 2 çoğunluk (71 oy) sağlanamadı
- Seçim ikinci ve ardından üçüncü tura kaldı
Yapılan son oylamada Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.
CHP Aday Göstermedi
Seçim sürecinde CHP, başkan vekilliği için aday çıkarmama kararı aldı.
Bu durum, seçim sürecinin tek aday üzerinden ilerlemesine neden oldu.
Bursa’da Yeni Dönem
Yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim AK Parti’ye geçmiş oldu.
Yeni başkan vekili Şahin Biba’nın önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.