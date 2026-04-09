Soruşturma Sonrası Gözler Seçime Çevrildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen soruşturma süreci sonrası belediye yönetiminde önemli bir değişim yaşandı.

CHP’li eski Başkan Mustafa Bozbey, “usulsüzlük”, “rüşvet” ve “örgüt kurma” suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

Bu süreçte belediye yönetimi geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’a devredildi.

Seçim 3. Turda Sonuçlandı

Belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.

İlk turda AK Parti adayı Şahin Biba 61 oy aldı

Ancak gerekli 3’te 2 çoğunluk (71 oy) sağlanamadı

Seçim ikinci ve ardından üçüncü tura kaldı

Yapılan son oylamada Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP Aday Göstermedi

Seçim sürecinde CHP, başkan vekilliği için aday çıkarmama kararı aldı.

Bu durum, seçim sürecinin tek aday üzerinden ilerlemesine neden oldu.

Bursa’da Yeni Dönem

Yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim AK Parti’ye geçmiş oldu.

Yeni başkan vekili Şahin Biba’nın önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.