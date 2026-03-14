Pyongyang’dan Füze Denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin başkent Pyongyang’a yakın Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı bildirildi.

Yetkililer, gelişmenin ardından bölgede ek füze fırlatmalarına karşı teyakkuz durumuna geçildiğini belirtti.

ABD ve Japonya Bilgilendirildi

Güney Kore ordusu, yaşanan gelişmeye ilişkin elde edilen bilgilerin ABD ve Japonya ile paylaşıldığını açıkladı.

Bölgede güvenlik durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, müttefik ülkelerle koordinasyon halinde hareket edildiği bildirildi.

Japonya’dan İlk Değerlendirme

Japonya Savunma Bakanlığı ise fırlatılan balistik füzelerin Japonya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Kyodo haber ajansına göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, hükümet yetkililerine olayla ilgili detaylı bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması yönünde talimat verdi.