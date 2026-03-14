Sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Eraslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar ve fotoğraflar dikkat çekti.

Sosyal Medyadaki Paylaşım Gündem Oldu

Eraslan’ın ölümünden önce paylaştığı mesajda hayatına dair duygusal ifadeler kullandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu mesajlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve olayın detayları kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Arkadaşından Cinayet İddiası

Olayın ardından Ayşegül Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Palancı, genç kadının ölümünün intihar olmadığını öne sürerek sosyal medyada paylaşılan nottaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını iddia etti. Palancı şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yapmış olduğu paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.”

Soruşturma Devam Ediyor

Palancı daha sonra şu açıklamayı yaptı: “Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz: Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır”

Genç fenomenin ölümüne ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, ölümün kesin nedeninin yapılacak incelemeler ve adli süreç sonucunda netlik kazanacağını belirtti.