Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı.

Edinilen bilgilere göre ünlü tarihçi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıktan sonra pazar günü entübe edildi. Doktorların gözetiminde sürdürülen tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Ailesinden “Dualarınız Yardımcı Olacaktır” Açıklaması

Ortaylı’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, tarihçinin birkaç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek kamuoyuna şu mesaj verildi:

“İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.”

Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Açıklamada Ortaylı’nın hastaneye yatış süreci hakkında da bilgi paylaşıldı.

Ünlü tarihçinin ocak ayında prostat ameliyatı geçirdiği, sonrasında bu rahatsızlığa bağlı bazı komplikasyonlar nedeniyle yeniden tedavi gördüğü belirtildi.

Ayrıca Ortaylı’nın:

Diyabet hastası olduğu ,

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize girdiği ,

Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavi aldığı

bilgileri paylaşıldı.

Geçtiğimiz perşembe günü sağlık sorunlarının yeniden artması üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldığı, bir süre bilinci açık şekilde tedavisinin sürdüğü, ardından yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Kızı Tuna Ortaylı’dan Açıklama

Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak organların yaşa bağlı yorulmasından kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor.”

Fatih Altaylı’dan Duygusal Mesaj

Gazeteci Fatih Altaylı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İlber Ortaylı’nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”