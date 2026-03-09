Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda meydana geldi. Yemek yemek için AVM’ye giden şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladıktan kısa süre sonra ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.

Durumu fark eden Ergül, tabağını kontrol ettiğinde köftenin içinde çok sayıda cam parçası bulunduğunu gördü.

Dişi Kırıldı, Dilinde Kesikler Oluştu

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül’ün ön sağ dişi kırıldı. Ayrıca cam parçaları nedeniyle dilinde de kesikler oluştu.

Yaşadığı şokun ardından durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül, iddiaya göre ilk etapta çalışanlardan “Yetkili kimse yok” cevabını aldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine restoran çalışanlarının Ergül’ü hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Ergül’e tedavi uygulandı.

Şef Batuhan Ergül, hastaneden aldığı doktor raporunu da olayın delili olarak kayda geçirdi.

Delillerle Şikayetçi Oldu

Yaşanan olayın ardından karakola başvuran Ergül, köftenin içinden çıkan cam parçalarının fotoğraflarını ve doktor raporunu delil olarak sundu.

Ergül, ihmalkarlık nedeniyle işletme hakkında resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

Sosyal Medya İddiası

Batuhan Ergül ayrıca restoranın insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve ilk etapta destek olacaklarını söylediklerini ileri sürdü.

Ancak takipçi sayısının yüksek olmaması nedeniyle daha sonra kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini ve olayın sosyal medyada paylaşılmaması yönünde uyarıldığını iddia etti.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işletme hakkında “taksirle yaralama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında restoranın gıda güvenliği ve mutfak süreçlerinin de inceleneceği bildirildi.