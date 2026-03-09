Öğrencilere Ulaşım Desteği Artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören öğrencilerin ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla uygulanan destek programının 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrenciler için verilen tek yön ulaşım desteği 1.900 TL’ye çıkarıldı.

Program kapsamında öğrenciler yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplam dört seyahat için 7.600 TL’ye kadar destek alabilecek.

Kahramanmaraşlı Öğrenciler de Yararlanabilecek

Türkiye genelinde uygulanan ulaşım destek programından Kahramanmaraşlı öğrenciler de faydalanabilecek.

Buna göre:

Ailesi Kahramanmaraş’ta olup başka şehirlerde eğitim gören öğrenciler

Kahramanmaraş’ta eğitim görüp ailesi farklı şehirde yaşayan öğrenciler

gerekli şartları sağlamaları halinde bu destekten yararlanabilecek.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin bazı şartları taşıması gerekiyor.

Destekten yararlanabilecek kişiler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 yaşını doldurmamış olmak

Ailesinden farklı şehirde örgün eğitim görmek

Sosyal yardım alan hanelerde yaşamak

Program kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri destekten yararlanabiliyor.

Ancak açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu destek kapsamına dahil edilmiyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ulaşım desteği başvuruları öğrencinin kendisi veya ailesi tarafından yapılabiliyor. Başvurular şu yollarla gerçekleştirilebiliyor:

e-Devlet üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” aracılığıyla

Ailenin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden

Öğrencilerin seyahat ettikten sonra en geç 15 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında öğrencilerden bazı belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında:

Kimlik belgesi

Öğrenci belgesi

Gidiş veya dönüş bileti

Bilet fotokopisi

Sosyal yardım aldığını gösteren belge (varsa)

yer alıyor.

Sonuçlar e-Devlet Üzerinden Açıklanacak

Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından değerlendirilecek.

Başvuruların sonuçlarının yaklaşık bir ay içinde açıklanması bekleniyor. Uygun bulunan başvurular için yapılacak ödemeler doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Öğrenciler başvuru durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden takip edebilecek.