Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ bünyesinde görev yapan kadın personeller ile şehir genelindeki kadın muhtarlar için özel bir iftar programı düzenlendi.

Arsan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının manevi atmosferi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemi bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda kadın personeller ve muhtarlar aynı sofrada buluşarak hem iftar yaptı hem de dayanışma ve birlik mesajı verdi.

Başkan Görgel, Katılımcılarla Tek Tek İlgilendi

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve eşi İlknur Görgel de katılarak kadın personeller ve muhtarlarla bir araya geldi. İftar öncesinde ve sonrasında davetlilerle tek tek ilgilenen Başkan Görgel, masaları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, kadınların hem toplumsal hayatta hem de kamu hizmetlerinde üstlendikleri önemli role vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ bünyesinde görev yapan kadın personeller ile mahallelerinde önemli sorumluluklar üstlenen kadın muhtarların emekleri takdirle karşılandı.

“Kadınların Emekleri Şehrimizin Geleceğine Değer Katıyor”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadınlarımızın emeği, gayreti ve fedakârlığı hem kurumlarımızın başarısında hem de şehrimizin gelişiminde çok önemli bir yere sahip. Kadınlarımız sadece iş hayatında değil, ailede ve toplumda da geleceğimizi şekillendiren en önemli güç. Şehrimize değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, emekleri ve özverileri için her birine gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Görgel ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.