Edinilen bilgilere göre, Off-Road tutkunu oldukları öğrenilen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle araçlarıyla Karagöl’e girdi. Bir süre sonra suyun içinde ilerleyen araçların motoru stop edince, araçta bulunan kişiler gölün ortasında mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede harekete geçerek mahsur kalan kişilere yardım etti. Yapılan müdahale sonucunda araçtaki 3 kişi gölden çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, şahısların araçla gölün karşısına geçmeye çalıştıkları iddia edildi.