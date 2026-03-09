Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 2-8 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 515 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 4 uyuşturucu aparatı, 33 tabanca, 100 tabanca mühimmatı, 66 tabanca şarjörü, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca kabzası, 180 litre akaryakıt, gümrük kaçağı 22 cep telefonu, 22 bin 314 paket sigara, 203 elektronik sigara ve likiti, 30 kilogram nargile tütünü, 2 bin 415 muhtelif hırdavat malzemesi, 974 tekstil ürünü, 561 kozmetik ve süs eşyası ile 178 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.