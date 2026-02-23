Edinilen bilgilere göre; yüksek tempolu bir sahnenin çekimi esnasında kontrol dışı gelişen bir an sonucu Soytürk’ün baş parmağı ağır darbe aldı. Yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle sette kısa süreli panik yaşanırken, oyuncuya ilk müdahale çekim alanında yapıldı. Ardından vakit kaybetmeden hastaneye sevk edildi.

8709 Rabia Soyturk Teskilatla Geri Donuyor Hilal Turanturk Roluyle Ekranlari Sallayacak

Hastanede yapılan detaylı muayene ve tıbbi müdahalelerin ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin sevindirici haber geldi. Parmakta ciddi bir hasar oluşmasına rağmen, kopma tehlikesinin atlatıldığı ve hayati risk bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Rabia Soytürk taburcu edilirken, bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.

Rabia Soyturk Kimdir Teskilatin Hilali Set Kazasiyla Gundemde 2 1

Oyuncunun setlere dönüş tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, yapım ekibinin çekim programını Soytürk’ün sağlık durumuna göre yeniden planlayacağı ifade edildi. Setten gelen bu gelişme, dizinin takipçileri tarafından da yakından izleniyor.