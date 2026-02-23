Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Van ve Hakkâri’de geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

271 kilogram metamfetamin ,

96 kilogram skunk ,

39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarının yanı sıra tüm ekiplere teşekkür edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği bildirildi.