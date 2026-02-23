Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Casperlar” suç örgütü soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde etkin olduğu belirlenen, liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı suç örgütüne kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi içinde olduğu, adliyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar aracılığıyla arama ve suç kayıtlarına dair sorgulamalar yaptırdığı belirlendi.

Polisler ve Memurlar Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 görevini terk etmiş polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Devam eden süreçte bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 18’e yükseldi.

14 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 4 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, “Casperlar” suç örgütünün yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok ağır suça karıştığını belirtirken, kamu görevlileriyle kurulan yasa dışı bağların tüm yönleriyle araştırılmaya devam edildiğini bildirdi. Soruşturmanın genişletilerek süreceği öğrenildi.