Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel İstihdamı Duyurusu| Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak, Başvuru Nasıl Yapılır?
Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ekran Görüntüsü 2026 02 23 140503
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.